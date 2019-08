Migranti: Sos Mediterranee, Ocean Viking ne soccorre altri 80 in Mediterraneo centrale

- Sos Mediterranee aggiorna via Twitter sulla situazione della nave Ocean Viking e fa sapere che Medici senza frontiere (Msf) e la stessa Sos Mediterranee "hanno completato il loro secondo salvataggio in meno di 24 ore. Oltre 80 persone su un gommone in pericolo sono state soccorse nel Mediterraneo Centrale questa mattina. Ora sono al sicuro a bordo della Ocean Viking".(Rin)