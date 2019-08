Migranti: Ruspandini (Fd'I), Gere apra sue ville invece di comparsate in tv

- Il senatore di Fratelli d'Italia, Massimo Ruspandini, dopo la conferenza stampa di Open Arms a Lampedusa cui ha preso parte anche l'attore Richard Gere, in una nota attacca: "Richard Gere apra le su ville per accogliere i migranti. Con un patrimonio di 158 milioni di dollari e con uno stipendio di 58 milioni, attore più pagato al mondo nel 2018-2019, può certamente fare molto di più che una semplice comparsata a beneficio di tv e giornali. L'Italia e gli italiani, nel totale disinteresse dell'Europa, hanno dato già tanto e investito importanti risorse per fronteggiare questa tragedia. Ora basta con le passerelle". (Com)