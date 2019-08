Colombia: Associazione nazionale chiede a governo misure per contrastare omicidi leader indigeni

- L’Associazione nazionale dei popoli indigeni (Onic) ha chiesto al governo colombiano di prendere misure per contrastare l’omicidio di leader indigeni in Colombia. L’appello, riferisce l’emittente “Caracol”, è arrivato in concomitanza con la giornata internazionale dei popoli indigeni, celebrata il 9 agosto. Dalla firma con l’accordo di pace ra governo colombiano e Farc, nel 2016, 158 leader indigeni sono stati assassinati, di cui 94 dall’inizio del governo Duque, scendono quanto riferisce l’associazione. (Mec)