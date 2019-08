Algeria: arrestato e poi rilasciato dirigente di Human Rights Watch nella capitale

- Il direttore della comunicazione per il Nord Africa e il Medio Oriente dell’organizzazione internazionale Human Rights Watch, Ahmed Benchemsi, è stato arrestato ieri dalla polizia algerina nella capitale e rilasciato dopo alcune ore. Lo ha riferito l’agenzia di stampa nazionale “Tsa”. Benchemsi, che è anche fondatore ed ex direttore della rivista marocchina “Telquel”, è stato fermato durante le manifestazioni di protesta che ogni venerdì dal 22 febbraio scorso chiedono un cambiamento radicale del sistema politico in vigore in Algeria. L’uomo è stato rilasciato durante la notte. (Ala)