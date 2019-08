Migranti: Ciriani (Fd'I), Gere miliardario snob in cerca di popolarità perduta

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia Luca Ciriani, dopo la conferenza di Open Arms a Lampedusa cui ha preso parte, tra gli altri, l'attore Richard Gere, commenta in una nota: "Richard Gere è l'ultimo miliardario snob e in cerca di popolarità perduta, che specula sulla terribile tragedia della tratta di esseri umani per qualche prima pagina. Francamente è tempo di dire basta alla spettacolarizzazione della carità e delle navi dei migranti trasformate in set cinematografici. Fratelli d'Italia - aggiunge Ciriani - continua a ribadire che soltanto il blocco navale al largo delle coste della Libia può fermare questa tragedia. Un'altra ragione per andare al voto prima possibile e dare alla aazione un governo sovranista, l'unico in grado di affrontare seriamente la tragedia dei migranti". (Com)