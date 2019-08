Romania: leader Pnl, rielezione presidente Iohannis base per Stato solido

- La rielezione per un nuovo mandato del presidente romeno Klaus Iohannis rappresenta "la base su cui la Romania può essere costruita solidamente". Lo ha detto oggi il leader del Partito nazionale liberale (Pnl), schieramento che ha deciso di candidare Iohannis per un nuovo mandato alle elezioni presidenziali di novembre in Romania. Secondo il leader del Pnl, la candidatura di Iohannis "è una garanzia per ogni cittadino romeno di una Romania forte, normale e funzionale, di una Romania rispettata e apprezzata nel mondo". "I diritti fondamentali e le libertà che esistono in tutte le società democratiche diventeranno un fatto per i romeni ed ogni cittadino si sentirà protetto, sostenuto dalle istituzioni statali, che torneranno ad essere a servizio dei cittadini e non più dei circoli politici", ha affermato Orban. Il leader del Pnl ha concluso dicendo che il presidente Iohannis "è sempre stato dalla parte dei romeni" ed è stato "una difesa contro la cattura dello Stato romeno, una garanzia per la società democratica e del percorso euro-atlantico della Romania". (segue) (Rob)