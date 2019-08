Romania: leader Pnl, rielezione presidente Iohannis base per Stato solido (2)

- Il presidente romeno Klaus Iohannis, intervenendo giovedì al congresso nazionale del Partito nazionale liberale (Pnl), ha invitato i rappresentanti dello schieramento "a ricostruire la Romania". Dopo essere stato nominato candidato del Pnl per la ricerca di un nuovo mandato da capo dello Stato alle prossime elezioni presidenziali, Iohannis ha detto che "il voto che spero mi darete alle elezioni presidenziali è un voto per una visione che abbiamo insieme per il nostro Paese. Questo voto - ha affermato - sarà rispettato. Non designerò alcun governo che non accetti fermamente questi desideri". (segue) (Rob)