Kosovo: leader Pdk Veseli, partito non più disposto a cedere ruolo di premier (2)

- Nei giorni scorsi il presidente del parlamento kosovaro Veseli ha annunciato che, nella riunione della presidenza, c'è stato un "processo decisionale consensuale" che ha fissato il 22 agosto come giorno per lo scioglimento dell'Assemblea nazionale di Pristina. “È una decisione che va nell'interesse dei cittadini del paese. Vorrei ringraziare tutti i gruppi parlamentari che hanno risposto alla mia richiesta per individuare una data per lo scioglimento dell'Assemblea nazionale in modo da aprire la strada al presidente per fissare la data delle elezioni”, ha dichiarato Veseli. “Dal primo giorno ho detto che l'unica soluzione all'attuale situazione sono i cittadini: le elezioni. Non sono solo un'opzione, ma la giusta direzione e decisione per i cittadini. Il nostro paese ha anche bisogno di saggezza strategica per preservare la sovranità e l'integrità", ha dichiarato Veseli. (segue) (Kop)