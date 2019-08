Kosovo: leader Ldk Mustafa, Serbia non merita eliminazione dei dazi

- I dazi imposti dal Kosovo sull'importazione di prodotti serbi non dovrebbero essere eliminati anche se non hanno prodotto niente di buono. Lo ha detto il leader del maggiore partito di opposizione (Lega democratica del Kosovo), Isa Mustafa. "La Serbia non merita l'eliminazione dei dazi. I dazi possono essere eliminati solo quando alcune condizioni saranno rispettate e quando la Serbia darà attuazione agli accordi che abbiamo raggiunto", ha dichiarato Mustafa invitando Belgrado a mettere fine alla campagna contro Pristina. "Non abbiamo alcuna ragione di eliminare i dazi quando la Serbia sta agendo peggio di prima", ha affermato l'ex premier sostenendo che il nuovo governo di Pristina continuerà a intraprendere misure di reciprocità in risposta all'aggressività di Belgrado. (segue) (Kop)