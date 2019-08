Serbia-Usa: presidente Vucic, Bolton non verrà in visita (2)

- Nei giorni scorsi il quotidiano "Blic" riportava che il consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti, John Bolton, potrebbe effettuare una visita in Serbia e in Kosovo tra fine agosto e i primi di settembre. Secondo le fonti riservate del giornale, gli Stati Uniti stanno lavorando per una ripresa del dialogo fra le due parti e la conferma della visita di Bolton sarebbe condizionata da un ritiro da parte di Pristina dei dazi del 100 per cento imposti sulle merci serbe. "Se ci sarà la garanzia che i dazi verranno eliminati, verrà. Al contrario la sua visita è poco probabile, perché semplicemente non vuole un insuccesso. Siccome la situazione con i dazi per ora non è certa, neanche la visita è confermata", hanno spiegato le fonti del giornale. (segue) (Seb)