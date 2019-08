Serbia-Usa: presidente Vucic, Bolton non verrà in visita (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'America sostiene il processo di dialogo, noi non siamo parte dei negoziati, ma sosteniamo il dialogo facilitato dall'Ue fin dall'inizio", ha concluso. Lo scorso 10 giugno Palmer è stato a Belgrado, dove ha incontrato il presidente Aleksandar Vucic. Gli Stati Uniti desiderano che le autorità di Pristina eliminino i dazi imposti sulle merci serbe e bosniache, ha detto il vice assistente del segretario di Stato Usa in quell'occasione. Palmer ha poi sottolineato l'importanza di proseguire il dialogo fra Belgrado e Pristina. "Abbiamo parlato dell'attuale situazione del dialogo e di come andare avanti. Noi continuiamo a sostenere il dialogo per la normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina e riteniamo importante che questo dialogo apra il cammino europeo per la Serbia e per il Kosovo. Desideriamo che vengano eliminate le tasse e che si renda possibile alle parti un ritorno al tavolo negoziale", ha detto Palmer. (segue) (Seb)