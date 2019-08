I fatti del giorno - Balcani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia-Usa: presidente Vucic, Bolton non verrà in visita - Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha escluso l'ipotesi secondo cui il consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti, John Bolton, potrebbe effettuare una visita in Serbia e in Kosovo tra fine agosto e i primi di settembre. "Credo che non verrà. Ha pensato ad una visita a Belgrado e Pristina, ma a causa delle elezioni non ha con chi parlare a Pristina", ha detto Vucic in un intervento per l'emittente "Tv Prva". Alla domanda se la visita possa essere rimandata fino a che Pristina non eliminerà i dazi sule merci serbe, Vucic ha replicato che "ad ogni modo" l'amministrazione Usa si spende per una tale eliminazione e per questo è personalmente grato. "Ma non penso che sia questa l'unica ragione. Si pone la domanda su che cosa potrebbe ottenere con una visita a Pristina. Con chi può parlare, chi può trovare al momento come interlocutore adeguato", ha concluso Vucic. (segue) (Res)