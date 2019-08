Balcani: presidente parlamento Kosovo, ex combattente Uck Morina tornerà presto a casa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le motivazioni del rigetto della richiesta d'estradizione verso la Serbia da parte della magistratura macedone dell'ex membro dell'Esercito di liberazione del Kosovo Morina saranno rese note "alla fine dell'intera procedura legislativa", secondo quanto riportato dalla stampa serba, citando fonti all'interno del Tribunale di primo grado di Skopje. "Si tratta di una decisione che non è in vigore e che è stata inoltrata all'Alta corte della Macedonia del Nord per il proseguimento della procedura. Tutti i dati che possono essere condivisi pubblicamente sono già stati pubblicati nella nota da noi emessa", hanno replicato dal Tribunale di primo grado. Il Consiglio per i reati penali del Tribunale di primo grado di Skopje ha rigettato mercoledì la richiesta di estradizione inoltrata dalla Serbia nei confronti di Tomor Morina, ex combattete dell'Esercito di liberazione nazionale del Kosovo (Uck). (segue) (Kop)