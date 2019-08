Balcani: presidente parlamento Kosovo, ex combattente Uck Morina tornerà presto a casa (4)

- La Serbia, ha detto Stefanovic, si aspetta che il premier macedone Zoran Zaev "mantenga le promesse" e che l'ex combattente kosovaro Tomor Morina venga estradato. Secondo Stefanovic, Zaev ha detto "che rispetterà il diritto internazionale" e questo "può solo significare" l'estradizione di Morina. Tutti coloro che fanno parte dell'Interpol, ha detto ancora Stefanovic, devono rispettare il diritto internazionale e le prescrizioni di tale organizzazione. "Semplicemente non posso credere che ciò non accadrà, ma se non dovesse accadere allora significa che non esiste il rispetto del diritto internazionale. E preoccupa il fatto che alcuni rappresentanti delle istituzioni di Pristina hanno detto in anticipo che non accadrà. Perché ( se dovesse verificarsi) questo significherebbe che sono conniventi con alcuni degli organismi giudiziari della Macedonia del Nord e non riesco a immaginare che la Macedonia del Nord lo possa consentire a se stessa. Non ci credo", ha concluso Stefanovic. (segue) (Kop)