Speciale difesa: presidente parlamento Kosovo, ex combattente Uck Morina tornerà presto a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex combattente dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) Tomor Morina tornerà presto a casa dalla sua famiglia: è quanto auspicato dal presidente del parlamento kosovaro Kadri Veseli, scrivendo sul suo profilo ufficiale di Facebook in seguito alla mancata estradizione dell'ex esponente dell'Uck dalla Macedonia del Nord alla Serbia dove è perseguito per crimini di guerra. Veseli ha assicurato che Morina non sarà "in alcuna circostanza" estradato in Serbia ed è tornato ad accusare Belgrado di utilizzare "pratiche risalenti all'epoca di Milosevic (l'ex presidente jugoslavo Slobodan)". "Il nostro Stato sarà sempre grato a veterani come Tomor, per il sacrificio fatto, e non li lascerà mai soli", ha affermato Veseli. (Kop)