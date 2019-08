Difesa: Kosovo, presidente Thaci decreta nuova struttura di comando Ksf (4)

- Il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, ha firmato il 28 dicembre 2018 tre progetti di legge sulla transizione delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in esercito regolare. Thaci ha firmato i provvedimenti alla presenza del comandante delle Forze di sicurezza, generale Rrahman Rama, e altri membri delle Ksf. "Vorrei ringraziare i sostenitori internazionali, gli Stati Uniti e altri paesi alleati, per questo importante giorno di formalizzazione dell'esercito del Kosovo attraverso la promulgazione della legge sul ministero della Difesa approvata dall'Assemblea del Kosovo il 14 dicembre 2018 e ricevuta dall'Ufficio del presidente della Repubblica del Kosovo il 26 dicembre 2018. Il presente decreto entra in vigore alla data della firma. Ancora una volta, congratulazioni all'esercito del Kosovo", ha dichiarato Thaci. (segue) (Kop)