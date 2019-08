I fatti del giorno - Balcani (4)

- Difesa: Kosovo, presidente Thaci decreta nuova struttura di comando Ksf - Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha annunciato oggi la creazione di una nuova struttura di comando per le Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf), la prima dall'avvio del processo di trasformazione in un esercito regolare. Thaci, riferisce l'emittente "Rtk", ha detto che le Forze di sicurezza di Pristina "saranno pronte a rafforzare la pace in Kosovo e nel mondo". "Sulla base del nuovo pacchetto legale per le Ksf, come comandante in capo delle Forze di sicurezza del Kosovo, oggi ho decretato la creazione della nuova struttura di comando delle Ksf. Dopo la conversione delle Ksf in un esercito multietnico, professionale e armato, questo decreto completa e dà operatività a questa struttura", ha affermato il capo dello Stato kosovaro. L'approvazione in parlamento del pacchetto di leggi sulla creazione di un Esercito regolare, avvenuta alla fine del 2018, appare oggi come uno dei principali successi del governo del premier dimissionario Ramush Haradinaj. (segue) (Res)