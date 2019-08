Yemen: scontri ad Aden, appello degli Emirati per stop all’escalation (2)

- Abdullah bin Zayed ha quindi invitato le parti a impegnarsi in un dialogo “serio e responsabile” per porre fine alle divergenze e collaborare per la sicurezza e della stabilità. Il ministro ha anche indicato che gli Emirati, che fanno parte della coalizione regionale a guida saudita intervenuta nel conflitto nel 2015, sta producendo tutti gli sforzi possibili per assicurare una de-escalation ad Aden. Abdullah bin Zayed ha dunque invitato anche l’inviato speciale delle Nazioni Unite Martin Griffiths a spingere per ottenere un cessate il fuoco, poiché gli scontri in corso “hanno un impatto negativo sui tentativi dell’Onu” di portare le parti in conflitto in Yemen al tavolo dei negoziati. (Res)