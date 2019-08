Russia: presidio +Europa davanti consolato Milano contro arresti a recenti manifestazioni

- Radicali Italiani, Associazione Radicale Certi Diritti, Associazione Enzo Tortora e Più Europa hanno tenuto un presidio sabato mattina davanti al consolato della Federazione Russa a Milano in via Sant'Aquilino per protestare contro gli arresti al Pride di San Pietroburgo di sabato 3 agosto e alle manifestazioni di Mosca dei sabati 27 luglio e 3 agosto, che potrebbero ripetersi anche sabato 10 agosto. Durante il presidio sono stati letti alcuni articoli della Costituzione russa, della Costituzione italiana e della Convenzione per i Diritti dell'Uomo. Lo stesso gesto che, sabato 27 luglio, a Mosca, è costato l'arresto a Olga Misik, studentessa di 17 anni. Tra i partecipanti alla manifestazione, Yuri Guaiana (segretario di Certi Diritti) e Barbara Bonvicini (presidente di Radicali Italiani). "Ricordiamo alla Russia - ha affermato Guaiana - gli articoli della loro Costituzione che garantiscono la libertà di manifestazione e di espressione e l'uguaglianza, e anche la Convenzione per i Diritti dell'Uomo, un documento firmato dalla Federazione Russa". "Abbiamo un problema di rapporti con la Russia che la Lega sta intrattenendo non molto alla luce del sole - ha dichiarato Bonvicini - Come Radicali Italiani abbiamo riproposto un'intervista in cui Gianluca Savoini parlava della Russa come grande baluardo democratico e di rispetto della cristianità a cui l'Europa dovrebbe ispirarsi. In altre parole, per la Lega il modello per l'Europa sarebbe la Federazione Russa." (Com)