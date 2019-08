Albania: premier Rama, da opposizione strategia dannosa per il paese

- La decisione del governo di Tirana di far svolgere le elezioni amministrative lo scorso 30 giugno, nonostante il boicottaggio da parte dell'opposizione e del presidente Ilir Meta, è stata legittima e doverosa. Il premier albanese Edi Rama è tornato a difendere la linea scelta dall'esecutivo in un'intervista al portale d'informazione "Euronews". "In una democrazia, quando si tratta di elezioni, non sono i partiti che possono decidere se votare o impedire alla maggioranza di tenere elezioni per qualsiasi motivo", ha detto Rama accusando l'opposizione per il boicottaggio "vergognoso". "È stata una strategia suicida per loro, ma dannosa anche per i cittadini e non positiva per il paese", ha dichiarato Rama. L'assenza dell'opposizione ha portato ad una vittoria schiacciante per il Partito socialista del premier Rama, ma gli osservatori internazionali hanno criticato le elezioni svolte alla presenza di una sola forza politica. (segue) (Alt)