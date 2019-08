Albania: premier Rama, da opposizione strategia dannosa per il paese (2)

- Nei giorni scorsi il presidente albanese Ilir Meta ha affermato che l'Albania necessita di una immediata soluzione alla crisi politica in modo da non perdere l'avvio dei negoziati di adesione all'Unione europea, sui quali i paesi membri dovrebbero decidere il prossimo 18-19 ottobre. In un suo lungo post su Facebook, Meta scrive che "il nostro popolo non si merita di essere il fanalino di coda nella regione a causa dei suoi leader viziati". Il paese si trova in una grave crisi politica, culminata lo scorso febbraio con la decisione senza precedenti dell'opposizione di centro destra guidata da Lulzim Basha di abbandonare il parlamento e rinunciare ai mandati dei propri deputati. Per alcuni mesi l'opposizione ha organizzato proteste di piazza, spesso violente, per chiedere le dimissioni del premier di centro sinistra Edi Rama e l'istituzione di un governo transitorio che prepari le elezioni anticipate. (segue) (Alt)