Albania: premier Rama, da opposizione strategia dannosa per il paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro destra ha boicottato anche le elezioni amministrative dello scorso 30 giugno e non riconosce il loro risultato che ha permesso al premier di prendere il controllo di tutti i comuni del paese. Le amministrative non vengono riconosciute nemmeno dal presidente della Repubblica il quale ha inizialmente annullato la data del loro svolgimento, decretando in seguito il prossimo 13 ottobre quale data per l'elezione dei nuovi sindaci. "Senza elezioni inclusive, dagli standard democratici il 13 ottobre, non aspettatevi nessun miracolo il 18 ottobre, perché il giorno dopo non ci sveglieremo con i negoziati di adesione all'Ue aperti", ha sostenuto il capo dello Stato, aggiungendo che "è stato per questo che da tempo ho fatto ripetuti appelli ad un reale e sincero dialogo fra le parti". (segue) (Alt)