Albania: premier Rama, da opposizione strategia dannosa per il paese (4)

- Ma per il premier Edi Rama la verità sarebbe tutta un'altra. La decisione dell'Ue sull'avvio dei negoziati non sarebbe legata né all'Albania né alla Macedonia del Nord, anch'essa in attesa della posizione dei paesi membri. "Ormai è solo una questione politica, che non ha niente a che fare con nessuna oggettività o valutazione tecnica. L'Ue non sta attraversando i suoi momenti più felici e non si trova in una situazione chiara, perciò il prossimo ottobre può succedere di tutto. Non escludo nessuna ipotesi", ha dichiarato nei giorni scorsi il premier albanese, il quale la scorsa settimana ha avuto una lunga conversazione telefonica di circa un'ora con il presidente francese Emmanuel Macron. Per quel che riguarda il dialogo politico con l'opposizione Rama ha ribadito che "siamo disposti a sederci insieme in qualsiasi momento, ma non per negoziare la volontà popolare espresso con il voto. E non sono disposto a spendere ancora il mio tempo e quello dei cittadini con questo discorso, ogni giorno che passa", ha sottolineato il premier. (segue) (Alt)