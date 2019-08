Albania: premier Rama, da opposizione strategia dannosa per il paese (5)

- Il presidente albanese Meta ha fatto sapere la scorsa settimana di essersi rivolto ufficialmente ai vertici dell'Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) per chiedere la loro mediazione fra la maggioranza di centro sinistra del premier Rama e l'opposizione di centro destra Basha, per una soluzione della prolungata crisi politica. Parlando con i giornalisti a Durazzo, Meta ha spiegato di aver inviato una lettera al segretario generale dell'Osce, Thomas Greminger, al presidente di turno, il ministro degli Esteri slovacco Miroslav Lajcak e al presidente dell'Assemblea parlamentare dell'organizzazione George Tsereteli. Dallo scorso febbraio, l'opposizione di centro destra guidata da Lulzim Basha ha abbandonato il parlamento rinunciando ai mandati dei propri deputati, rivolgendosi alle proteste di piazza per chiedere le dimissioni del premier di centro sinistra Edi Rama e l'istituzione di un governo transitorio che prepari le elezioni anticipate. L'opposizione ha boicottato anche le elezioni amministrative del 30 giugno. (segue) (Alt)