Albania: premier Rama, da opposizione strategia dannosa per il paese (6)

- "Ho precisato che serve una soluzione il prima possibile, perché non c'è tempo da perdere e bisogna prevenire l'ulteriore escalation di questa situazione per niente favorevole e indegna per un paese che nel 2020 avrà la presidenza dell'Osce e deve fare da esempio", ha dichiarato Meta, aggiungendo che da parte sua "ho insistito da tempo per il ripristino del dialogo e non per diversioni e demagogia, ma perché tutti si assumano le loro responsabilità e riporre la normalità del funzionamento delle istituzioni e della democrazia. Oggi abbiamo un parlamento che non dà conto a nessuno, una maggioranza che controlla tutto e una situazione caotica". E di questo, a parere del presidente della Repubblica, "una parte della responsabilità è anche dell'opposizione che poteva prevenire con proposte realistiche tutte queste pazzie successe ultimamente e che tendono a mettere sotto controllo tutte le istituzioni", ha detto Meta. (segue) (Alt)