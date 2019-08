Albania: premier Rama, da opposizione strategia dannosa per il paese (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso delle valutazioni ai fini della nostra attività dobbiamo vedere il rapporto che il presidente della Repubblica ha con gli altri poteri, e qui si tratta di interpretazioni a livello costituzionale, le quali sono anche all'attenzione della Commissione di Venezia", ha detto Bushka. Nella sua richiesta, il parlamento di Tirana ha rivolto alla Commissione di Venezia otto domande, tramite le quali vuole l'interpretazione sul ruolo di un presidente della Repubblica parlamentare e il suo rapporto con gli altri poteri, in relazione ai processi elettorali, quali sono i suoi obblighi nell'esercitazione delle competenze per stabilire la data delle elezioni e se tale data può essere annullata o meno mentre il processo elettorale è in corso. I deputati albanesi chiedono inoltre di sapere se l'intervento del presidente nel processo elettorale, come nel caso di Meta, sia o meno una minaccia del diritto dei cittadini ad eleggere e ad essere eletti. (segue) (Alt)