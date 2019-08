Usa-Corea del Nord: Trump, Kim Jong-un mi ha scritto e vuole incontrarmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha dichiarato che il leader nordcoreano Kim Jong-un vuole incontrarlo e negoziare, non appena si saranno conclude le esercitazioni militari congiunte Usa-Corea del Sud. “Kim Jong-un mi ha scritto in una lettera che vuole incontrarmi e iniziare i negoziati non appena si concluderanno le esercitazioni congiunte Usa-Corea del Sud”, ha scritto Trump sul suo account Twitter ufficiale. Nella lettera, prosegue il presidente Usa, il leader nordcoreano afferma che i test missilistici “si fermeranno quando le esercitazioni saranno concluse”. “Sono ansioso di incontrare Kim Jong Un in un futuro non troppo distante!”, scrive Trump. (segue) (Was)