Migranti: Salvini a Richard Gere, li porti tutti in America nelle sue ville

- Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in merito alle parole pronunciate dal Richard Gere in conferenza stampa con la Ong Open Arms a Lampedusa, afferma: "Richard Gere è incredulo per l’approvazione del decreto Sicurezza bis: sicuramente è colpito favorevolmente dalle scelte a favore delle Forze dell’ordine e contro scafisti e criminali. L’Italia le attendeva da anni. In compenso, visto che il generoso milionario annuncia la sua preoccupazione per la sorte degli immigrati della Open Arms, lo ringraziamo: potrà portare a Hollywood, col suo aereo privato, tutte le persone a bordo e mantenerle nelle sue ville. Grazie Richard". Gere, durante la conferenza in mattinata, aveva detto che essendo in vacanza vicino a Roma con la famiglia, "quando ho sentito quanto stava accadendo e del decreto passato in Italia, non potevo credere che i miei amici italiani potessero tirare fuori questo odio". (Rin)