Tunisia: 98 candidature per le elezioni presidenziali del 15 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 98 le candidature per le elezioni presidenziali in programma in Tunisia il prossimo 15 settembre. Lo ha annunciato l’Istanza superiore indipendente per le elezioni (Isie) dopo che ieri sera si è chiuso ufficialmente il periodo utile per la presentazione delle candidature. Nella sola giornata di ieri sono pervenute all’Isie 42 candidature, mentre altre 56 sono arrivate negli ultimi sette giorni. Tuttavia, il vicepresidente dell’Isie Farouk Bouaskar ha spiegato ai media che solo un numero compreso tra il 20 e il 25 per cento del totale delle candidature presentate rispetta i requisiti previsti, compresi documenti richiesti e garanzie finanziarie. Il numero dei candidati ammessi al voto, dunque, sarà “molto più basso” di quello delle domande presentate. (segue) (Tut)