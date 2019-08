Tunisia: 98 candidature per le elezioni presidenziali del 15 settembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’articolo 40 della legge elettorale in vigore, “tutte le elettrici e tutti gli elettori che godono di nazionalità tunisina per nascita, la cui religione è l’Islam, hanno il diritto di candidarsi alla presidenza della Repubblica”. I candidati devono tuttavia avere almeno 35 anni di età. Se titolari di un’altra cittadinanza rispetto a quella tunisina, devono presentare assieme ai documenti relativi alla candidatura un impegno a rinunciare al secondo passaporto in caso di elezione. Il successivo articolo 41 stabilisce che il candidato alle elezioni presidenziali deve essere anche sponsorizzato da dieci deputati dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), da 40 presidenti dei consigli delle collettività locali eletti o da 10 mila elettori registrati e distribuiti in almeno dieci circoscrizioni elettorali (con un minimo di 500 firme di elettori per circoscrizione). (segue) (Tut)