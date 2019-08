Tunisia: 98 candidature per le elezioni presidenziali del 15 settembre (4)

- È vietato sponsorizzare più di un candidato: sarà la stessa Istanza a monitorare il rispetto delle procedure e a controllare gli elenchi dei firmatari. In caso di irregolarità riscontrate, l’Isie informerà gli aspiranti candidati che avranno 48 ore di tempo dalla data di notifica per sostituire le firme contestate. L’articolo 42 stabilisce, inoltre, che ciascun candidato dovrà depositare presso la Tesoreria generale una garanzia finanziaria di 10 mila dinari (quasi 3 mila euro), somma che gli sarà restituita soltanto nel caso in cui raccoglierà almeno il 3 per cento dei voti espressi. Ai sensi dell’articolo 45, l’Istanza si esprimerà sulla validità dei documenti presentati e redigerà l’elenco dei candidati entro un termine massimo di quattro giorni a decorrere dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. L’elenco dei candidati idonei sarà affisso presso la sede dell’Istanza e pubblicata sul relativo sito web. Le decisioni di inammissibilità dovranno essere motivate. (Tut)