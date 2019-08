Fascismo: Cenati (Anpi Milano), fondamentale che a denunce per apologia seguano condanne esemplari

- “È fondamentale che alle denunce per apologia del fascismo operate con scrupolo dalle Forze dell'Ordine seguano quelle esemplari condanne da parte della Magistratura che da troppo tempo ormai stiamo ancora attendendo”. Lo ha detto il presidente dell’Anpi provinciale Milano, Roberto Cenati, in un passaggio del suo intervento alla commemorazione del 75esimo anniversario dell’eccidio di piazzale Loreto ricordando l’episodio dello striscione inneggiante a Mussolini esposto lo scorso 24 aprile da alcuni esponenti degli ‘Irriducibili’, gruppo della tifoseria di estrema destra della Lazio, a meno un centinaio di metri dal monumento dei 15 martiri. “ “Abbiamo bisogno - ha sottolineato Cenati - di un estesa coscienza collettiva antifascista a partire dallo Stato che dovrebbe adoperarsi per sciogliere e infliggere condanne alle formazioni neofasciste e neonaziste con gli strumenti che già esistono, quelli delle leggi Scelba e Mancino. Ma tutto ciò non basta, solo una grande azione di carattere culturale, ideale e storico può contrastare questa inquietante deriva in cui si risvegliano pulsioni xenofobe e razziste nel nostro stesso Paese e di un clima sempre più preoccupante di intolleranza alimentato anche da chi che per doveri istituzionali dovrebbe cercare smorzarlo”, ha concluso Cenati.(Rem)