M5s: Grillo, cambiamenti facciamoli subito, salviamo paese da restyling establishment (2)

- Secondo Beppe Grillo, "ci siamo andati ad infilare in un mondo cupo e perinificato: traditori. Belin ma se la Tav la vuole tutta Europa, tranne il M5s in Italia, cosa centra il tradimento… Hanno confuso - puntualizza ancora il garante - coerenza con rigidità, anche molti di noi fanno questa confusione ed allora scattano meccanismi incredibili. Ma è tutto così semplice in realtà. Mi eleverò per salvare l’Italia dai nuovi barbari, non si può lasciare il paese in mano a della gente del genere solo perché crede che senza di loro non sopravviveremmo. Un complesso di Edipo in avvitamento che è soltanto un’illusione". Ma Grillo precisa anche che "ciò che è naturale è biodegradabile, ma cerca anche di sopravvivere insieme alla sua specie, lasciamoci quindi alle spalle Psiconani, Ballerine e Ministri Propaganda a galleggiare come orridi conglomerati di plastica nei mari: per loro quella è vita, una gran vita, per noi soltanto sporcizia non biodegradabile. Forza Costa". Ed è a questo punto che il fondatore del M5s lancia un messaggio più politico e dice: "Dobbiamo fare dei cambiamenti? Facciamoli subito, altro che elezioni, salviamo il paese dal restyling in grigioverde dell’establishment, che lo sta avvolgendo. Come un serpente che cambia la pelle. E che l’estate ci illumini, in alto i cuori". (Rin)