Russia: oltre 20mila in piazza a Mosca per nuova protesta

- Circa 20mila persone sono scese in piazza nel centro di Mosca per una nuova manifestazione non autorizzata: lo riferisce la polizia della capitale russa, secondo cui la protesta di svolge in via Sakharov. Al momento, sempre secondo le informazioni della polizia moscovita, non sono state registrate violazioni dell'ordine pubblico durante la manifestazione. Quella in corso oggi è una nuova protesta sulla scia delle manifestazioni organizzate, sin dalla metà di luglio a Mosca, da alcuni esponenti dell'opposizione a cui è stato impedito di registrarsi per le elezioni comunali in programma l'8 settembre nella capitale della Russia. Durante le precedenti proteste non autorizzate ci sono stati alcuni momenti di tensioni, dai quali sono scaturiti centinaia di arresti. (Rum)