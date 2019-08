Serbia-Usa: presidente Vucic, Bolton non verrà in visita (3)

- Alla fine di giugno il vice assistente del segretario di Stato Usa, Matthew Palmer, ha auspicato un proseguimento del dialogo fra Belgrado e Pristina mediato dall'Ue prima della convocazione di elezioni parlamentari in Serbia, previste nella primavera dell'anno prossimo. Palmer ha detto che il periodo elettorale potrebbe rendere più complessa una ripresa del dialogo. Il diplomatico Usa ha poi ribadito la necessità del ritiro da parte di Pristina dei dazi del 100 per cento applicati a novembre sulle merci serbe e bosniache. Palmer ha infine negato che gli Stati Uniti possano aver contribuito all'annullamento del vertice previsto a Parigi per il primo luglio. (segue) (Seb)