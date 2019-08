Serbia-Macedonia del Nord: estradizione Morina, ambasciata britannica a Skopje "interessata a ex Uck"

- L'ambasciata britannica a Skopje sarebbe "interessata alle sorti di Tomor Morina", l'ex combattente dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) arrestato nella Macedonia del Nord e per cui la Serbia ha richiesto l'estradizione: lo riporta la stampa di Belgrado rilanciando una notizia diffusa dall'emittente macedone "Tv-21". Secondo l'emittente, il kosovaro Morina sarebbe anche in possesso di un passaporto britannico. "Stiamo aiutando un uomo britannico-kosovaro che è stato arrestato in Macedonia del Nord e siamo in contatto con le autorità locali", hanno detto dall'ambasciata britannica a Skopje all'emittente macedone. L'ambasciatore del Kosovo a Skopje, George Dedaj, ha dichiarato alcuni giorni fa che l'estradizione di Morina avrebbe potuto "intaccare i rapporti fra Kosovo e Macedonia del Nord". (segue) (Mas)