Business news: Balcani, per Istituto di Vienna "deludente andamento delle esportazioni nel 2019"

- A differenza del resto dell'Europa, l'andamento delle esportazioni nei paesi dei Balcani occidentali è stato deludente nel 2019: lo sostiene un rapporto dell'Istituto di Vienna per gli studi economici. "Quasi in tutti i paesi balcanici è stato registrato un calo delle esportazioni, tranne che in Kosovo, il quale ha tuttavia bassissime quote di vendite all'estero. Le capacità di esportazione della regione, sono limitate, eccetto per la Serbia e la Macedonia del Nord, le quali fanno parte della catena dell'industria dell'automotive. Ma le esportazioni serbe e bosniache sono state danneggiate dai dazi del 100 per cento imposti dal governo del Kosovo", nota il rapporto citato dal portale di informazione economica albanese "Monitor.al". (Alt)