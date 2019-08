Governo: boccia (Pd), Lega e M5s blocchino aumenti Iva e vadano via

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Boccia, deputato e responsabile economia e società digitale del Partito democratico, in un'intervista a "La Repubblica", ha osservato: "Per un anno hanno raccontato il Paese del presunto cambiamento e poi è venuto fuori il raggiro agli italiani, da noi denunciato ogni giorno. Ora si offendono e si dicono di tutto, come nei peggiori matrimoni falliti. Oggi - ha aggiunto - serve da parte loro almeno un grande gesto di responsabilità, che come al solito non avranno: si presentino in Parlamento con un provvedimento che preveda almeno le coperture in sostituzione del loro vergognoso aumento Iva al 25,2 per cento nel 2020 e al 26,5 per cento nel 2021 e poi vadano via". (Rin)