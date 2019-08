Roma: rissa a bottigliate in mezzo alla strada, arrestati 4 stranieri

- Rissa tra stranieri ieri sera a Cornelia. Con bottiglie e bicchieri di vetro due gruppi si sono affrontati proprio in mezzo a piazza Giureconsulti. Provvidenziale l'intervento degli agenti di polizia del commissariato Borgo che sono intervenuti proprio mentre un uomo, ormai a terra, veniva colpito con pugni e calci in testa. All'arrivo di altre volanti in soccorso degli agenti i partecipanti alla rissa sono fuggiti. La polizia è pero riuscita a fermare quattro persone. Si tratta di due egiziani di 24 e 22 anni e di due tunisini di 39 e 26 anni. I quattro stranieri, con precedenti di polizia, sono stati arrestati per rissa aggravata. Resta in ospedale invece il ferito, piantonato dagli uomini della Polizia. (Rer)