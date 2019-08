Governo: Brunetta (FI), con crisi Italia a rischio finanziario

- Il deputato e responsabile economico di Forza Italia, Renato Brunetta, in una nota, avverte che "l’Italia è seriamente a rischio Grecia. I mercati, infatti, stanno scontando sempre più l’ipotesi di elezioni anticipate nelle quali possa trionfare la Lega di Matteo Salvini, con la sua idea di portare il nostro Paese fuori dall’Europa e dall’euro. Un rischio politico letto anche dall’agenzia di rating Fitch, che ieri ha si confermato il rating sul debito, ma ha anche lanciato l’allarme sui rischi per le finanze pubbliche di un disimpegno del governo dalle regole europee". Anche i mercati finanziari, osserva ancora il deputato azzurro, "hanno reagito male, con la Borsa di Milano che è andata pesantemente in rosso e lo spread che è risalito fino a 240 punti base nel giro di poche ore. Ci sono timori per settimana prossima, nella quale la fuga degli investitori dal nostro Paese potrebbe proseguire. Tutto - conclude - è quindi nelle mani di Matteo Salvini, che deve decidere se fare lo statista, il leader di un centrodestra unito e plurale con un programma liberale, riformatore, per l’Italia e per l’Europa, o il leader di un esecutivo sovranista e populista, antieuropeo, isolato in Europa e nel mondo, che porterebbe l’Italia al disastro. Una crisi di governo in Agosto e prima della sessione autunnale di Bilancio è quanto di peggio ci si potesse augurare".(Com)