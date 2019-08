Governo: Sibilia (M5s), senza Conte Lega ha credibilità Berlusconi

- ll sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, in quota Movimento cinque stelle, in un post su Facebook, sottolinea: "Comunque diciamoci la verità. Questo governo funzionava perché certe sparate propagandistiche estreme venivano poi mitigate dalla credibilità e dalla serietà di Conte. Ma chi lo vuole un premier totalitario, di estrema destra e che ha dimostrato di mettere i propri interessi prima di quelli della nazione. Senza Giuseppe Conte anzi, addirittura con la Lega contro di lui, a destra hanno la serietà di Berlusconi che, nella malaugurata ipotesi di maggioranza leghista potrebbe ritrovarsi presidente della Repubblica tra un paio d'anni. Sì, avete capito bene: Salvini premier e Berlusconi presidente della Repubblica. Gli italiani - aggiunge infine - non vogliono truffaldini e traditori senza idee attaccati alla poltrona. Ce ne scampino. Stiamo uniti con il Movimento cinque stelle". (Rin)