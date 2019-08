Turchia-Azerbaigian: dal 15 agosto voli aerei diretti con il Nakhchivan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 15 agosto sarà lanciato un volo diretto tra la Turchia e l'exclave azerbaigiana del Nakhchivan: lo ha annunciato il direttore generale dell'autorità aeroportuale turca, Huseyn Keskin, citato dall'agenzia di stampa "Trend". Secondo Keskin, l'accordo per l'istituzione della nuova tratta aerea è stato raggiunto in seguito ai negoziati tra l'autorità aeroportuale turca e l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile. In precedenza, ha spiegato il rappresentante della società turca, i voli per la regione autonoma azerbaigiana del Nakhchivan erano effettuati attraverso lo spazio aereo dell'Iran mentre dai prossimi giorni saranno per via diretta dalla Turchia.(Res)