Energia: blackout nel Regno Unito, autorità escludono attacco cyber

- Le autorità del Regno Unito escludono che vi sia un attacco cyber dietro il guasto alla rete elettrica che ieri ha mandato in tilt il paese. Duncan Burt, direttore operativo della Rete nazionale, ha spiegato che il blackout di ieri è stato causato da un guasto che ha colpito simultaneamente due centrali elettriche. Il dirigente ha aggiunto che l’azienda è “molto convinta che non vi sia stato alcun intento criminale, né un attacco cyber”. Tuttavia, ha ammesso, il guasto simultaneo di due centrali è un evento “molto, molto raro”, accaduto in precedenza solo nel 2008. (Res)