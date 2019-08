Roma: ancora spaccio sui ballatoi di via Giolitti, carabinieri arrestano pusher di marijuana

- Ennesimo arresto dei Carabinieri in via Giolitti per spaccio di droga in via Giolitti. I militari del Nucleo operativo della compagnia Roma piazza Dante, impegnati nella zona per arginare il fenomeno dello smercio di stupefacenti sui ballatoi della strada che costeggia la stazione Termini, nella tarda serata di ieri, hanno arrestato un cittadino del Gambia di 24 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, dopo essere stato scoperto nel bel mezzo di una trattativa, intavolata con un cittadino colombiano di 47 anni, per la cessione di alcune dosi di marijuana. Il pusher è stato bloccato: dalle sue tasche sono spuntati circa 30 grammi di marijuana pronti per essere piazzati. (Rer)