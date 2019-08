Governo: M5s, subito al voto ma prima taglio 345 parlamentari, servono 180 minuti

- Anna Macina del MoVimento cinque stelle, in una nota, insiste: "Ci troviamo ad affrontare una crisi di governo che Salvini ha voluto solo per i suoi interessi. E sicuramente dobbiamo andare al voto il prima possibile per ridare la parola agli elettori. Prima, però, c'è una cosa urgente da fare: tagliare 345 parlamentari e assicurare agli italiani un risparmio di mezzo miliardo di euro a legislatura. Servono solo 180 minuti di lavoro in Parlamento per farlo". E' giusto, continua, "che prima di tornare alle urne gli italiani abbiano una riforma importante che tolga di mezzo un po' di poltrone. Con i soldi risparmiati si potrà fare molto per il Paese: strade, scuole, ospedali. Non possiamo rimandare ulteriormente l'approvazione di questa legge alla quale manca solo un ultimo voto per assicurare al Paese quel cambiamento della politica che abbiamo sempre perseguito".(Com)