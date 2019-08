Azerbaigian-Turchia: presidente Erdogan il 3 ottobre in visita a Baku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si recherà in visita a Baku il 3 ottobre: lo ha confermato una fonte diplomatica citata dall'agenzia di stampa "Sputnik". Erdogan si recherà nella capitale dell'Azerbaigian per partecipare al settimo incontro del Consiglio dei popoli turchi. Ad accompagnare il presidente turco anche una nutrita delegazione di Ankara. Azerbaigian, Kazakhstan, Kirghizstan e Turchia fanno parte del Consiglio dei popoli turchi, istituito nel 2009 allo scopo di coordinare gli sforzi nel contrasto al terrorismo e per promuovere la cooperazione nel commercio, nell'istruzione e nello sviluppo tecnologico. (Res)