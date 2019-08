Medio Oriente: quattro palestinesi uccisi al confine tra Gaza e Israele

- Quattro palestinesi sono stati uccisi questa mattina dal fuoco delle Forze di difesa israeliane (Idf) lungo la barriera che separa la Striscia di Gaza dallo Stato ebraico. Lo si apprende da un comunicato diramato dalle Idf, secondo cui i quattro erano “pesantemente armati” con fucili d’assalto, missili anti-carro e granate a mano, una delle quali sarebbe stata scagliata contro i militari israeliani. Questi ultimi avrebbero aperto il fuoco solo quando uno dei quattro sarebbe entrato in territorio israeliano. Non si registrano vittime tra le Idf. Al momento non si registrano commenti ufficiali da parte di funzionari palestinesi, né da parte dei gruppi armati attivi nella Striscia di Gaza. (segue) (Res)