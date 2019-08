Governo: Grasso (Leu) a opposizioni, non votare mozione presentata da Salvini

- Il senatore di Liberi e uguali Pietro Grasso, in una nota rivolta alle opposizioni, afferma: "Non ho alcuna intenzione di ballare sulla musica suonata da Salvini, una musica pericolosa. Del governo Lega-Cinuqestelle penso il peggio, l'ho scritto e detto pubblicamente molte volte, soprattutto nei discorsi in Aula al Senato, che per me resta il tempio della rappresentanza e della volontà popolare. So bene che questa esperienza di governo, per fortuna, è giunta al termine, e che presto i cittadini italiani saranno chiamati alle urne. Nonostante ciò, non vedo perché io e tutti i senatori di opposizione (di Leu, del Misto, del Pd, ma anche di centrodestra) dovremmo trasformarci nei 'volenterosi carnefici' al servizio di Salvini, e votare allegramente l'assurdo di una mozione di sfiducia al governo presentata da ministri tuttora ipocritamente e vergognosamente in carica e che intendono rimanere tali fino al giorno delle elezioni. Non vedo perché le opposizioni dovrebbero fare il lavoro sporco di un gruppo parlamentare che rappresenta il 17 per cento del voto delle elezioni di marzo 2018". (segue) (Com)