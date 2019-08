Governo: Grasso (Leu) a opposizioni, non votare mozione presentata da Salvini (2)

- Quindi, l'ex presidente del Senato spiega che "facendo i conti, basta poco per impedirlo. Preso dalla brama di potere Salvini ha fatto un errore: ha presentato una mozione di sfiducia potendo contare solo sui suoi 58 voti. Per questo chiedo ai senatori e alle senatrici di opposizione - noi che mai avremmo potuto votare la fiducia a Conte - di non partecipare al voto sulla mozione di sfiducia presentata dalla Lega. Disinneschiamo questa sciagurata pazzia voluta da Salvini con gli strumenti propri della democrazia parlamentare: oggi infatti Salvini non ha i numeri per rendere il Parlamento ostaggio dei suoi desiderata, né per disporre delle istituzioni a suo piacimento, tra un comizio machista e un cocktail in spiaggia". Grasso infine conclude: "Se la mozione proposta dalla Lega sarà votata solo dalla maggioranza (Lega e Cinque stelle), Conte non sarà tecnicamente sfiduciato. Politicamente dovrà ovviamente dimettersi, e sarà necessario un governo elettorale (non deve essere Salvini a gestire dal Viminale le elezioni, come ho spiegato ieri) ma i tempi della crisi passeranno dalle mani di Salvini a quelle, istituzionalmente corrette, del presidente del Consiglio e soprattutto del presidente della Repubblica. Non diamo noi per primi 'pieni poteri' in questo momento di crisi a Matteo Salvini. Troppo a lungo ci siamo fatti imporre l'agenda: è il momento di cambiare musica". (Com)