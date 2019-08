Frosinone: ubriachi in ristorante aggrediscono il titolare, arrestati 2 stranieri

- "In queste condizioni non posso darvi ancora da bere". È stato l'invito a smettere di bere a scatenare l'ira di due uomini, un 32enne ucraino e un 44enne moldavo, arrestati dai carabinieri di Cassino per lesioni, minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. I due erano andati a mangiare in un noto pub di Piedimonte San Germano. Dopo aver bevuto un po' hanno cominciato ad essere sempre più molesti. Urla contro i camerieri. Piatti e bicchieri scagliati a terra tra lo sconcerto degli altri avventori. Al rifiuto opposto dal titolare del locale di portargli ancora da bere i due uomini non ci hanno più visto. Dopo aver scaraventato a terra il tavolo, lo hanno prima minacciato, poi, usciti dal locale, hanno iniziato a colpire con calci e pugni alcune automobili parcheggiate proprio fuori dal pub. Sul posto sono a quel punto intervenuti i carabinieri che hanno cercato di bloccare il 44enne moldavo, ma l'uomo sembrava indomabile. I militari sono stati costretti a trasportarlo al pronto soccorso. Ma anche qui l'uomo ha continuato a minacciare chiunque avesse intorno: medici e infermieri. Nel frattempo i carabinieri hanno rintracciato a Cassino l'altro straniero, che, alla vista dei militari, ha iniziato a minacciare e spintonare violentemente. I due uomini si trovano adesso agli arresti domiciliari in attesa di essere processati.(Rer)